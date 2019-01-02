鬍鬚張漲價被狂酸！ 員工：九二麵包能貴，卻不准魯肉飯貴？

2019-01-02 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖小吃店「鬍鬚張」日前宣布，店內47項產品價格自今年元旦起全面調漲，平均漲幅約5％，引發民眾議論。一名內部員工發現「台灣人明明不吃又愛嫌貴；嫌貴又吃得很開心」，因此決定在PTT發文平反，提出他認為「貴得有理」的原因。

該名員工提到鬍鬚張的幾項優點，包括食材都有經過國際認證，而內部的中央廚房和門市也有持續做自主檢驗；再來，肉和菜的食材也都算好，魯肉飯使用的魯肉是松阪豬肉（即為豬頸肉）；最後他也認為，鬍鬚張的員工福利與教育訓練贏過其他大部分餐飲業。

員工表示，鬍鬚張一間門市的成本「真的蠻高的」，所以如果是因為人事成本，或因食安檢驗問題提高售價，他可以接受，「畢竟時空背景不同，怎麼可能東西要凍漲好幾年。」

針對調漲風波，員工認為，民眾如果不愛鬍鬚張，還是有很多其他選擇，且嫌貴不必抵制別人不要吃，另外他也不懂「為什麼庶民美食不能變得高級？」他強調：「業者投入的心血都不算成本嗎？就好比九二共識的麵包也是麵包啊，為什麼他可以貴，卻不准魯肉飯貴？總之台灣崇尚外國菜、低賤本土小吃，這樣的自卑感大概是民族性吧～」

此文一出，底下網友正反意見兩樣情，有人同意鬍鬚張是「被媒體黑化的優質品牌」、「會罵鬍鬚張的人，大多是吃習慣夜市狗食」、「台灣人就很愛嘴CP值，搞得一堆貪小便宜的食安問題」；不過也有人認為「不吃為什麼不能嫌貴」、「你真的知道什麼是松阪豬嗎」、「重點不是貴，而是不好吃」。

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