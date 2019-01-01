音樂美少女超有愛！ 住院都要來參加這場元旦愛心義賣

2019-01-01 18:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台瘋跨年、追逐元旦第一道曙光，「音樂美少女」何安妮卻是在跨年夜撐著腸胃炎趕完表演，住院後隔天再請假來參加愛心義賣，以自己最擅長的音樂，力挺「神力女超人」LISA連續6年的元旦愛心義賣！

何安妮是清水高中一年級學生，幼年喪父，由母親一手帶大，從小念音樂班，母親卻要求學音樂的小孩更要有生活獨立能力，因此，何安妮昨天一早就連吐十多回，但應允了參加跨年夜演出，她照樣出席，然後再去醫院住院。

何安妮今天一早請假，跟著媽媽來到彰化市家樂福廣場，參加元旦愛心義賣，當場拉起小提琴，以琴藝來幫助人。

由LISA主辦的元旦愛心義賣，今年已邁入第6年，募集愛心人士所捐贈的物資來義賣，當天義賣所得全數捐給彰化家扶中心。何安妮的媽媽說，她跟女兒都對LISA的用心非常感動，尤其是在新的一年的第一天，就用做愛心來迎接新年，她跟女兒一定都要來參加！

除了音樂美少女的愛心相助，還有來自和美的林麗鳳，去年親自冒著海風去挖野生蛤來義賣，今年除了繼續挖野生蛤，再加碼奉獻自己養的天然放牧山羊，煮羊肉爐義賣。

LISA說，在跨年夜整理捐贈義賣物資，在元旦義賣，已成為自己的行事曆，許多參與的志工，也從高中生變成大學生，感謝許多人放棄休假來做愛心，在全新的一年就用愛幫助更多人。

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