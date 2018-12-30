「保庇天后」王彩樺台中「給力」 號召民眾助獨老

2018-12-30 15:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕弘道老人基金會台中每天送出逾300個便當助獨老，「保庇天后」王彩樺台中站台「給力」，號召粉絲挑戰「為愛出力機」，透過比腕力就能捐款的機器，行動出力做公益助獨老。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款長期關注弱勢長輩議題，今年將結合創意捐款互動裝置推廣公益，與韓國「黏黏怪物研究所」合作創造10隻代表阻礙長輩生活的怪物、打造出10部造型不同的「為愛出力機」，只要跟機器比腕力擊敗怪物捐款，能幫助弱勢長輩解決生活困境。

藝人王彩樺今日在弘道基金會邀請下為活動站台，王彩樺說，自己從小是阿公阿媽帶大的，對助老公益活動特別有感，以前已曾受邀參與弘道的活動，跟長輩一起站上台北小巨蛋，她呼籲民眾出錢出力幫助有需要的高齡長輩。

王彩樺說，民眾只要有心就能匯聚成大力量，讓孤立無援的長輩可以自在安老，甚至踏出家門完成心願，台灣還有很多孤立無援的弱勢長輩，需要大家多關注。

弘道老人基金會台中服務處主任陳國慶指出，投入老人送餐11年來，每日送出300個以上便當，幫助弱勢獨居長輩至少1天能有1餐新鮮、健康的餐食，基金會不時有老人來電求援，但現有的廚房設備供餐數量已達飽和，無法再增加送餐服務數。

為滿足需要送餐的長輩，陳國慶說，目前弘道發起廚房搬遷計畫，希望能募到300萬元搬到新廚房，盼能提高服務量到600人，幫助更多長者。

72歲的林阿公，獨居40多年，患有高血壓等慢性疾病，並且領有身障手冊，中風後步行速度緩慢且容易搖晃，3餐原多只吃罐頭、白粥，長期下來導致營養不均衡，友人協助申請弘道的送餐服務後，阿公除吃到健康外，更因弘道專人送餐，生活有人關心。

林阿公今天也跟王彩樺相歡，直說以前都只在電視上看到明星，沒想到能跟明星面對面接觸，還一起體驗「為愛出力機」，代表長輩在眾人「給力」下，有機會戰勝生活中阻礙他們安老的困境，盼民眾關心長輩需求。

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