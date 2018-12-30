12/30 各報重點新聞一覽

2018-12-30 06:30

自由時報

國銀新南向 曝險1.5兆

由於本國銀行積極赴新南向國家設置分支機構，對當地的授信與投資金額也跟著大幅攀升；根據金管會最新統計，至今年9月底為止，國銀對新南向國家曝險部位高達新台幣1.5036兆元，這項數字已經超越歷年全年的金額，創下歷史新高紀錄。

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陽信搶匪 1天落網

新北市板橋陽信銀行搶案，警方查出劫匪竟是六福皇宮主廚游甯鈞，他向公司請了病假後趕去犯大案，隔天又回公司上班；警方昨晚逮人時，游開車衝撞拒捕，警方開四槍後將他拖出車外壓制，從車上起出剩餘的233萬7700元贓款；警方除於案發後29小時即偵破，並取回大部分贓款。

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高血壓藥又見致癌物 脈莎平322萬顆回收

衛福部食品藥物管理署在官方網站的藥品回收資訊指出，壽元化學工業公司的「脈莎平膜衣錠50毫克」發現印度「IPCA」原料藥廠的「Losartan」原料藥，其中有一批號檢出「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）成分，被使用於「脈莎平」藥品，共生產了11批成品、322萬顆。

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蘋果日報

六福皇宮 型男主廚 搶銀行 請病假劫334萬 搶完照常上班

去年拿下美食展廚藝大賽西式烹調賽事銅牌、今年9月剛升六福皇宮飯店主廚的游甯鈞，前天利用請病假期間，偷車持槍到新北巿板橋區陽信銀行溪洲分行搶走334餘萬元現款，過程不到2分鐘，事後還若無其事回六福皇宮上班。警方昨晚於板橋大觀路連開4槍，逮捕企圖開賓士車逃逸的游男，游男供稱，因積欠近200萬賭債才鋌而走險。

連假首日 蘇花龜速5公里 今南下出遊 避開國道6地雷路段

元旦4天連假昨開跑，交通到處都塞塞塞，國道車潮爆巨量，其中國5在結束高乘載管制後，下午南下車潮大爆發，一路從南港塞到頭城；蘇花改和蘇花公路也是早晚都塞到爆，有民眾從台北到花蓮開了快6小時，怨嘆塞到「美丁美當」（動彈不得），是台灣人連假的日常。

聯合報

北京讓步「中國製造2025」大轉彎

「中國製造2025」政策方案是在3年半多前公布，被視為中國版的工業4.0國家戰略，不過在中美貿易戰正酣之際，中共外交部發言人陸慷首度改口說，「中國製造2025」只是「規畫指南」，還不是正式的「行業政策」，顯示北京在貿易戰中承受美方巨大壓力，逼使官方必須調整口徑。

越南152人脫團…張景森堵漏洞 跨部會動員

「觀宏專案」越南旅行團發生逾百人脫逃事件，行政院長賴清德裁示深入檢討。政務委員張景森昨天召開跨部會議，並討論觀宏專案相關機制。昨天會中決定，對於透過觀宏專案來台的越南旅客，即時起加強入境審查，入境時應加強口詢審查，查驗旅客回程機（船）票及住宿訂房相關資料。

中國時報

10年來最慘!信用卡好康大縮水

搶在跨入2019年前夕，信用卡新年度權益全數出爐，不只回饋率腰斬，能想到的各項權益，包括市區停車、機場接送、機場停車及道路救援等使用門檻都全面拉高，堪稱近10年來最猛的一波信用卡權益「大退潮」，幾乎所有持卡人都受影響。

卓批裂解 別當釘子扎兄弟

民進黨主席補選即將登場，昨天兩位候選人卓榮泰、游盈隆展開首場電視政見交鋒，雙方互轟煙硝味十足。被稱為「保皇黨」的卓榮泰，一開始就強調台灣民主社會沒有皇可以保，他要保台灣本土政權、國會優勢及進步價值，一個都不能少。

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