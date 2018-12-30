大學78系所新生註冊率掛零 台大也難倖免！

2018-12-30 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕教育部昨（28）日公布107學年度大專校院新生註冊率，共35所學校，共78個系所的新生註冊率掛零，其中以博士班最多，比率超過6成，台大、清大、成大等頂尖大學也難倖免。

依教育部公布資料，日間學制含博士班、碩士班、學士班、學位學程，共有35校、78系的新生註冊率掛零，其中包含公立大學14所、私立大學13所、公立技專3所、私立技專4所和技術學院1所。

而在78個新生註冊率掛零的系所中，博士班共有51個系所最多、碩士班23有個系所、學士班則有4系掛0。註冊率掛零的博士班以公立大學居多，包括台灣大學、成功大學、清華大學、陽明大學等頂尖大學都難以倖免，碩士班掛零的學校則以私立大學較多。

在博士班新生註冊率掛零的學校中，以中央大學包括哲學、經濟等9個系所最多；成功大學則有企管、國企等6個系所；中正大學則有化學暨生物化學等5系掛0。而台灣大學包括戲劇、分子與細胞生物學等4個系所註冊率掛蛋；陽明大學也有生化暨分子生物等3個博士班掛零。

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