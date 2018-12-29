元旦連假賞楓趣！新北楓葉景點大公開

2018-12-29 18:47

〔記者葉冠妤／新北報導〕元旦連假追「楓」去！因緯度較低且適逢暖冬，台灣北部地區楓葉直到耶誕節過後才陸續催紅，新北市汐止拱北殿、三芝101縣道和新店二叭子公園等山區，目前已可見萬綠叢中點點紅葉，民眾可把握連續假期時間，欣賞美麗楓紅。

新北市綠美化環境景觀處指出，台灣常見楓樹（槭樹科）有6種，包括台灣紅榨槭、青楓、尖葉楓、台灣三角楓、掌葉楓以及樟葉楓，葉形相近的楓香（金縷梅科）在秋冬季節葉色也會轉黃漸紅，雖不像楓樹一般豔紅，但也能為都市帶來一抹季節的色彩，兩者除葉色差異，樹葉成對生長的是楓樹，互相錯開生長的是楓香。

景觀處表示，新北市近年著名的賞楓景點，最知名的是位於汐止區汐萬路3段的拱北殿，入口處的石碑及小橋充滿日式風情，更能襯托出秋日楓紅的浪漫，目前拱北殿楓葉已紅了4成左右，預計未來2週會陸續轉紅。

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