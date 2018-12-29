口腔癌化療被女友拋棄 他體悟人生當志工回饋社會

2018-12-29 17:36

〔記者湯世名／彰化報導〕慈濟基金會今天在彰化靜思堂舉辦社區歲末祝福感恩會，與會的47歲環保志工周清華分享說，5年前他發現自己罹患口腔癌，經過化療、電療、補皮修整臉面，進出醫院20餘次，女友選擇離去，他也因此體悟人生，1年多前擔任環保志工，環保站中常見他做志工的身影，回饋社會對他的幫助。

周清華早年曾在台中建國市場經營賣菜生意，菸、酒、檳榔皆不忌口，後來生意失敗，接著發現自己罹患口腔癌，女友也選擇離去，也因為如此，從中體悟自己的人生理念，他勇敢面對自己的無常，選擇進行化療。

化療期間，周清華常搭公車從伸港鄉到彰化市看診，那時臉頰露出修補的傷口，乘客一見到他皆會主動讓座，但每次都被清華婉拒，自己親身經歷，才能體會生病的痛苦與生命的可貴。

4年多前陽光基金會轉介慈濟志工探視周清華，不捨他的困境，立即提供營養補給品和慰問金，周清華感念在生病最苦時慈濟人的陪伴關懷，聽從姊姊建議，只要身體康復，就到環保站當志工，回饋社會對他的幫助。

周清華表示，希望藉自己的故事能鼓勵別人，患病還是要勇敢活下去，做人要有一顆善良的心，因為有好心地，不管環境好或壞，終究會走好路。

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