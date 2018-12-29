跨年連假空品佳 環署仍呼籲出門搭大眾運輸

2018-12-29 16:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕元旦連假全台各地天氣普遍不穩，在東北季風及南方雲系接力影響之下，環保署預測這幾天空氣品質狀況大致良好，僅南部可能會有短時間空氣品質指標（AQI）達到警戒橘，不過環保署仍呼籲民眾出門響應搭乘大眾運輸，讓空氣更好。

根據環保署空氣品質監測網資訊，今起3天全台空氣品質大致都為良好等級，部分地區為普通等級，雲嘉南地區有可能出現部分時間的警戒橘，相較於去年同期，空氣品質狀況良好許多。

環保署指出，今（28）日至30日受大陸冷氣團影響，30日白天至明年元旦因東北季風及南方雲系北移影響，北部及東北部有雨，並有局部大雨發生的機率，東半部、離島地區及雲嘉南以北空氣品質以良好等級為主，雲嘉南沿海地區因風速較強，則可能有地表揚塵現象發生，高屏位於下風處易有污染累積，空氣品質多為普通等級，短時間有機會達橘色提醒等級。

環保署也呼籲，民眾出遊仍請多搭乘大眾運輸交通工具，減少污染排放，維護好空氣，大家齊努力。由於天氣濕冷，提醒民眾注意保暖，出門攜帶雨具。而空氣品質受氣象條件影響大，且元旦假期天氣仍有較大不確定性，請民眾適時注意環保署發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」）。

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