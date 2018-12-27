顛覆想象…長榮大學圖書館內 Cosplay大賽吸睛

2018-12-27 14:08

〔記者萬于甄／台南報導〕從書中走出來的角色，台南長榮大學在校內圖書館舉辦首屆Cosplay大賽，顛覆圖書館只能默默看書的想像，讓學生發揮創意並超越時空限制，在圖書館內呈現動漫、小說等書籍中的角色，藉由圖書館的一角展現魅力，相當趣味。

長榮大學圖資處表示，今年學校推動相關動漫產業合作，為讓圖書館空間更加活化，且許多Cosplay角色來源的小說書籍，圖書館內都有收藏，因此選在圖書館作為首屆Cosplay大賽會場，今年共吸引9組師生參賽，其中1組更是來自校外的Cosplay玩家。

長榮大學首屆Cosplay大賽今上午在校內圖書館登場，一組組玩家一早就來等候，大家的裝扮都相當精緻細膩，走秀時《陰陽師》、《盜墓筆記》書中角色一出場，都引起觀眾注意，尤其，從《美國文化》中Cosplay成自由女神、麥當勞的玩家帶來逗趣走秀，更掀起一波高潮。

長榮大學圖資處說，原本很擔心學生反應不佳，因Cosplay許多的道具、服飾都需自費準備，不過，最後仍有9組玩家參與，真的出乎意料，也希望未來該活動可繼續舉辦下去。

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