達標！ 今年PM2.5紅色警示站日數降幅達7成

2018-12-27 14:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕空污議題人人關心，環保署今公佈2018年空氣品質監測統計結果，細懸浮微粒（PM2.5）紅色警示全國站日數降幅達到7成，遠遠超過設定目標，其中中部紅色警示站日數比率降幅達5成5，為全國最高。時間拉長至近5年，各項污染物除臭氧（O3）以外均逐年下降，不過環保署也提到，長期氣象條件變化趨勢對空品不利，會持續加強污染管制。

中部降幅5成5 全國最高

環保署先前針對PM2.5污染，以2015年997次站日數為基準年，訂定PM2.5紅色警示（每立方公尺54微克以上）站日數每年降低1成，至明年降低5成，今年目標經估算為698次站日數，但在環保署公佈數據中，僅有282次站日數，降幅達7成已遠遠超過所訂目標，更超過明年目標。

統計資料也提到，從空品區PM2.5不良日數比率來看，不管是橘色提醒（每立方公尺35微克以上）還是紅色警示，除北部或竹苗今年較去年略有上升，一般所認為空品較差的西部各區，均呈現下降態勢。中部近5年降幅有9成2、與去年相比下降5成5，雲嘉南近5年降幅有8成、與去年相比下降2成1，高屏近5年降幅有7成3、與去年相比下降4成2。

環保署解釋，空氣品質與氣候條件息息相關，近30年氣象資料顯示西半部風速有遞減趨勢，而近10年資料也可發現接近地面有逆溫垂直結構，這表示大氣垂直結構更加穩定，上述2種狀況都不利污染物擴散；從降雨方面來看，今年包括北部、竹苗等區降雨天數都較去年減少，空品因此受到影響，至於中部以南等區降雨天數較去年增加，搭配污染管制措施，空品改善較顯著。

綜合來說，全國測站近5年各種污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2都呈現下降趨勢，只有O3呈現高低起伏，且今年較去年略增。以O3 8小時不良日數比率來看，橘色警示比率在各空品區都較去年上升，紅色警示比率則是除北部及高屏外，其他都較去年上升。環保署說，這顯示高濃度臭氧比率有所下降，但中高濃度臭氧比率上升，臭氧污染防制仍會持續努力。

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