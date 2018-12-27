立委柯志恩再爆 6所大學新南向專班學生淪外勞

2018-12-27 11:07

〔記者林曉雲／台北報導〕立委柯志恩今天在立法院再爆，有6所大學的新南向專班學生變相淪為外勞，且不乏國立大學，其中一校學生一週只能上課2天，休假1天，其他4天都被遊覽車集體載去工廠做工，一天站10個小時包3萬片隱形眼鏡片，她要求教育部必須嚴正處理。

柯志恩在質詢中出示學生的薪資單，她表示，大學透過仲介招生，30名不到20歲的印尼籍學生，去年10月中來我國就讀國際專班，教育部禁止大一生實習，學校竟然安排這群學生集體工作，每週只有週四和週五上課，週日至週三則是被遊覽車載到工廠，從早上7點半到晚上7點半，中間休息2小時，一天要站10個小時包3萬片隱形眼鏡片。

柯志恩還表示，印尼學生多是回教徒，結果很多伙食竟然是雞排，不僅如此，學生們向學校反映，學校竟然叫學生要忍耐，學生幫公司，公司才能幫學校，如果學生不上班，公司就無法和學校合作，工廠管理人還直接跟學生說：「你們和外勞一樣。」

柯志恩痛批，教育部三令五申不能透過仲介招生，但有用嗎？學校申請專班後，拿到教育部補助，透過仲介招生，仲介騙新南向學生來我國讀書，學校再安排學生到企業廠商「實習」，仲介再跟企業收費，據傳一個人收200元、1000人就收了20萬元，學校再以出席費等名目支付仲介費。

教育部代理部長姚立德表示，教育部去年就把這些大學的校長請到教育部，當面嚴正警告不可以違法，針對立委踢爆的資料，教育部會進一步了解。教育部技職司長楊玉惠表示，新南向專班大一學生禁止實習，之後只能依就業服務法，每週工讀20小時。

立委陳亭妃質詢時也直批，康寧大學爆發斯里蘭卡學生淪勞工，教育部竟然未警覺而徹底清查糾正，而康寧大學又以申請改制為由解聘部分老師，已有3位老師不被續聘。姚立德答詢表示，教育部會進一步了解。

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