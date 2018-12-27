今起全台溫度下探！ 元旦連假濕冷有雨

2018-12-27 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕大陸冷氣團今天（27日）南下，北部清晨溫度已經開始轉冷，氣象專家彭啟明在臉書PO文表示，北部、東半部未來一週都是濕冷的天氣型態，雖然溫度會在30日後稍微回溫，但降雨會一直持續，可能要迎來近十幾年降雨最多的跨年夜，並延續到元旦假期，提醒大家做好心理準備。

彭啟明表示，今天晚上到週五（28日）清晨，北部、東北部低溫可能降至14-15度，中部、花東地區低溫降到16-17度，南部低溫17-18度；週五晚上到週六清晨（29日），溫度將會降到最低點，北部、東北部低溫可能降到13度，沿海空曠地區更有機會降到12度，中部、花東最低溫15度，南部空曠區域也有可能降到16度，要到週日才會略為回升。

彭啟明說，這波冷氣團會持續較久，可能要到下週四、五（1月3、4日）才會東移減弱，溫度在週日（30日）後會稍回溫，但降雨可能一直持續，要留意可能局部較大雨勢。

彭啟明指出，在菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，可能在一兩天內發展為第30號颱風「帕布」，雖對台灣無直接威脅，將直接往菲律賓南方到南海前進，但可能會帶來明顯的水氣，類似結合東北風的共伴效應現象，造成跨年夜到元旦各地有雨，值得注意。

彭啟明預測，今年的跨年夜，北部及東半部雨勢可能不小，是近十幾年降雨最多的跨年夜，並將延續至元旦假期，至於中南部，週日至下週二（30日至1日）要看颱風北上的水氣，可能也有短暫雨勢。提醒民眾，在週六開始的四天連假活動安排上多費心，也要留心這幾天的降溫，將是流感傳播的高峰期。

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