12/26 各報重點新聞一覽

2018-12-26 06:26

自由時報

任政院公職期間 管中閔爆收媒體數百萬

管中閔獲聘台灣大學新任校長職務，但知情人士爆料，管過去擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達六十餘萬元，幾年下來累積數百萬元，已經該媒體證實。監院初步認定管違法兼職，不排除提案彈劾。法界批此舉違反公務員服務法；傳播學界也質疑其違反行政倫理、政媒不分。

詳見任政院公職期間 管中閔爆收媒體數百萬。

獨斷聘管惹議 教長葉俊榮下台

教育部長葉俊榮前天臨時宣布「勉予同意」前國發會主委管中閔接任台大校長，並行文台大同意聘任。總統府、行政院對其宣布的時機表達錯愕，行政院長賴清德昨午約詢葉俊榮了解狀況；葉則表明會扛起政治責任，昨日赴政院時當面遞辭呈，行政院長賴清德在辭呈寫下「勉予同意」，予以批准。

詳見獨斷聘管惹議 教長葉俊榮下台。

郭信良脫黨當選 民進黨再丟南市議長

全國各縣市議會昨天進行正副議長選舉，結果台南市大翻盤。佔議會多數，有廿五席的民進黨，不敵國民黨、無黨籍和投票前一刻退出民進黨參選議長的郭信良聯軍，再加上民進黨三議員跑票，民進黨大敗，原本上屆掌握議會正副議長的民進黨，這次全盤盡墨。

詳見郭信良脫黨當選 民進黨再丟南市議長。

蘋果日報

府院震怒 葉俊榮閃辭 卡管案搞掉3個教育部長

為了卡住管中閔出任台大校長，蔡政府耗損3位教育部長，但仍敗戰收場。現任教育部長葉俊榮前天「勉予同意」管出任台大校長，因未事先與府院溝通引爆不滿；行政院長賴清德昨約談葉，質疑葉放行管案只回報宣布時間而非決定內容；葉則備妥辭呈主動請辭回擊，賴當下批「勉予同意」准辭回敬。兩人見面40分鐘。葉稍後強調：「我覺得我做對了，在對的時間做對的事。」

剛卸任 朱立倫宣告選總統 黨內面對王金平 馬英九 吳敦義3太陽

3年前總統選舉在換柱風波下，朱立倫倉皇應戰，結果慘輸蔡英文300多萬票，相較上回從抬轎變坐轎的猶豫姿態，這回朱立倫不等了，昨在新北市長交接典禮上，快狠準拋出「2020為台灣打拼」一句話，宣告參選2020總統選舉，但國民黨內有意角逐總統大位的參選人，還有人盡皆知的吳敦義、王金平、馬英九等3顆大太陽，究竟誰能發光到最後，外界都搬好凳子等著看。

聯合報

葉俊榮聘管下台 管中閔1月8日上任

教育部長葉俊榮前天宣布，「勉予同意」管中閔接任台大校長，行政院隨後質疑「違反行政倫理」。行政院長賴清德昨天中午約見葉俊榮，葉俊榮一見面就拿出書面辭呈，表示要擔起政治責任、辭去教長一職，賴清德立即簽下「勉予同意」，准許辭職。

史上最大宗脫團 4越南團153人 脫逃152人

「觀宏專案」上路三年來，爆發史上最大宗脫團紀錄，研判恐是「假觀光真偷渡」。東森旅行社本月廿一至廿三日陸續接待四團越南旅行團，總計一五三人，截至昨天脫團一五二人，僅剩一名團員。交通部觀光局對此表示「事態嚴重」，指這四團是透過觀宏專案入境，已通報外交部領事事務局取消該越南組團社觀宏專案送件權。

中國時報

葉俊榮下台 「十字架我來扛」台大校長管中閔明年1月8日上任

教育部長葉俊榮24日宣布「勉予同意聘任管中閔為台大校長」，引來府院及民進黨的不滿，他昨天以「承擔所有政治責任」、「十字架我來扛」，請辭獲准，任期163天，是第三個因為台大校長遴選案下台的部長。台大則已回文教育部，管中閔明年1月8日上任。

向全世界呼喊 高雄來了！韓國瑜就職 端出城市稅拚經濟

高雄市長韓國瑜25日就職演說引用詩人余光中的〈讓春天從高雄出發〉開場，用中英文發表演說後，最後高喊「用278萬人的力量一起向全世界呼喊，高雄來了！」結尾；隨即端出拚經濟的第一道菜「要針對國外觀光客開徵住宿100元城市稅」是否引發各縣市跟風效應，備受矚目。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/