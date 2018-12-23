《小兒子》動畫結合繪本舞台劇糕餅行銷國際 打造台灣動畫人物

2018-12-23 23:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕夢田文創去年改編台灣知名文學作家駱以軍作品《小兒子》推出第一季共6集同名動畫，在電視、網路平台全球播放，並入圍、獲獎21項國際影展，故事工廠也改編成同名舞台劇巡迴演出，今天在台中國家歌劇院演出並慶祝成立5週年，夢田也宣佈將於明年推出第二季動畫，打造小兒子為台灣動畫代表人物。

《小兒子》收錄駱以軍平日在臉書上書寫、張貼與內向的大兒子、古靈精怪小兒子的逗鬧生活，父子間有時像同伴打鬧，有時還原為父親角色，帶著孩子學習觀看、描述各種生活面向，故事中有母親、妻子、兩兒與一群可愛狗兒組成的家庭況味。

夢田文創執行長蘇麗媚表示，第一季《小兒子》動畫推出後即多元跨界合作，與出版社推出系列繪本、故事工廠推出同名《小兒子》舞台劇，動畫的播出平台包含公視、愛奇藝、三立電視、Line TV、日本C-POP等全球190個國家上映，獲得俄羅斯歐亞國際影展最佳動畫片獎、入圍荷蘭阿姆斯特丹動畫影展、羅馬尼亞Kinofest國際影展、台中國際動畫影展等。

《小兒子》舞台劇由李天柱、藍天鈞等人主演，故事工廠藝術總監黃致凱說，透過舞台劇演出在台中國家歌劇院上演，3場全爆滿，讓人驚豔，台中藝文氣息愈來愈蓬勃發展。

蘇麗媚說《小兒子》跨業合作飲食「找出屬於家庭一起可享用的美食」吃了一年的餅乾，找到台中傳統餅店合作「台中讓我驚豔不已！」相信《小兒子》這個台灣原創角色會創作更好成績，明年將推出第2季共9集動畫，讓全世界看到台灣家的味道。

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