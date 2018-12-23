中市民受困印尼 家屬聯繫上親人確認安全

2018-12-23 21:06

〔記者張菁雅／台中報導〕印尼巽他海峽附近海灘22日晚間遭海嘯襲擊，造成重大傷亡，並傳出有國人受困，其中6人戶籍位於台中市，由於手機沒電，家屬無法聯繫，其中一人家屬今日透過前交通局長王義川聯繫上家人，確認只受輕傷，傷勢無礙，目前正等待救援。

這6位台中市民與另3位印尼籍姻親組團前往印尼旅遊，卻碰上海嘯而受困，消息傳出後，家屬相當著急，打電話聯絡，卻因旅行團成員手機沒電而聯繫不上。9人當中，其中1人住在北屯區，緊急透過里長向正參選北區、北屯區立委的王義川求助，王義川經由外館找到印尼當地的台商總會，取得印尼當地提供的電話號碼，家屬終於可以聯繫上親人。

王義川表示，受困的市民受到輕傷，傷者都已簡易包紮處理完畢，原先已經安頓在民宿 ，現在已轉到醫院，外館救援車輛也已經準備好，盡快接送他們到安全地方，印尼台商總會會長下午也回報，這幾位旅客並無大礙。

台中市政府也表示，市府得知這項消息後十分關切，並隨即與外交部保持密切聯繫，將隨時配合外交部，提供相關支援與協助，也盼受災地區儘速復原；此外，市府也會與受困民眾於台灣的家人保持聯繫，將持續提供關懷與協助。

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