找錢找人找路 林佳龍讓花博起死回生

2018-12-23 13:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博人潮湧現，佳評如潮，營運總部執行長郭坤明今天說，其實前市長胡志強籌備花博時期，人、錢及場地皆未到位，市長林佳龍接任後重組花博辦公室，不僅起死回生，還升格為A1等級，25日新舊市府團隊交接後，對花博已了無遺憾。

郭坤明指出，現今規模擴及后里、外埔、豐原等3大地區的花博，在103年7月初面臨嚴重危機，不僅經費尚無著落，人事未到位，總製作人丁錫鏞更請辭出走，整個花博辦公室空轉停擺，國際園藝生產者協會（AIPH）曾屢次表達嚴重關切，非常擔憂。

該年底林佳龍上任後，重組花博辦公室，打破市府局處各自為政的舊習，統合投入籌辦計畫，在104年春天再度向AIPH就花博進度進行提案報告，才算正式重新步上軌道，並為在后里園區發現瀕臨絕種的石虎蹤跡，決定改址。

林市長將后里園區面積縮減，並將展區擴大至外埔及豐原等地，104年秋天重新向AIPH提案，AIPH因此主動將原本僅屬於A2/B1級的「國際」花博，破例升格為A1級「世界」花博，表彰市府對生態保育的貢獻。

他也說，當時行政院尚未編列花博預算，林市長親自率隊到國發會報告，在馬英九總統任內，爭取到30億元補助，又在總統蔡英文上任後爭取13億元，加上地方自籌另一半約43億元，AIPH終於在105年春天正式與市府簽約。

郭坤明表示，市長夫人廖婉如曾在選後對他說「每個花博遊客步出園區的笑容，是對你們最大的肯定！」新舊市府團隊交接在即，花博營運或定位可能有所調整。但，花博人潮湧現，佳評如潮，對花博團隊而言，已了無遺憾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/