友人寄件「出包」要匯超重費？老梗差點得逞

2018-12-21 11:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人請國外友人代寄物品，包裹久候未至卻接到自稱國外快遞公司來電，請其匯款2000美金超重費後海關才會放行包裹，機警行員察覺應是老套的「國際包裹詐騙」手法，通知警方到場協處，經眾人苦心勸說，幸及時阻詐，婦人離去前則向眾人道謝並笑著說：「（匯款）銀行會知道！」。

台中市第三分局東區分駐所上週四接獲轄內銀行來電，有民眾疑似遭到詐騙，欲匯大筆金額至國外，員警張唯琳、張欽裕趕往了解原委，原來是葉姓婦人請美國友人代寄重要文件，時隔數日遲遲未收到包裹，稍早卻接到一通顯示國外來電，對方自稱是美國快遞公司，表示包裹轉運時因超重，目前卡在馬來西亞海關，需再支付2000美金（折合台幣約64000元）方可將包裹寄往台灣。

葉婦說，因過去也曾請友人代寄物品，有時友人會將禮物連同代買物品一起寄送，因此對於包裹大小並不清楚，雖覺得超重費昂貴，但一時間對於快遞公司的說法也不疑有他。

然而機警的張姓行員見葉婦欲將大筆金額匯款至國外，馬上察覺有異，並請警方到場協處，眾人勸葉婦先向國外友人求證，並請快遞公司提供寄件單據佐證，在等待友人回覆期間，眾人環繞在葉婦身邊，讓她人忍不住表示：「你們這樣讓我感覺壓力好大！」

員警則委婉說明，實在是因為詐騙案件層出不窮，而匯至國外的詐騙更是難以追回，才會透過行員及警方的雙重把關，讓民眾在匯款前能更謹慎一些，最後經眾人苦口婆心勸說，葉婦表示會先向友人求證不會貿然匯款，感謝大家提醒並笑稱：「（匯款）銀行會知道。」

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