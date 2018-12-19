暖冬方案旅宿業樂 南投縣府教戰享補助

2018-12-19 21:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕交通部暖冬旅遊補助方案，擴及19縣市，身為觀光大縣的南投，業者多表肯定，像日月潭、溪頭的飯店，在補助消息一出，都接到遊客與旅行社的詢問電話，樂觀看待後勢，南投縣政府則說，民眾可在本月25日上「台灣旅宿網」，查詢加入補助行列的飯店，並多利用有符合加碼條件的成員如青年、樂齡族申請補助，每房就能立即省下1500元住宿費。

縣府觀光處表示，此次擴大的暖冬方案，只補助住房，每房為1000元，排除交通補助，補助期間為明年1月，自由行限週日到週四的住宿，每人只補助1次，另外，30歲以下青年，以及60歲以上樂齡族群，加碼補助到1500元。

民眾訂房時應確認飯店已加入補助行列，並告知業者，同行的旅遊成員有符合加碼補助條件（如青年、樂齡族），且須以其名義訂房，屆時付款每房就能折抵最高1500元住宿費，民眾可利用加碼補助，選擇有利的方式預定住宿，配合暖冬方案，不僅能刺激國旅觀光，也能省下荷包。

日月潭旅宿業者雲品酒店表示，暖冬補助為明年1月，此時的國旅市場較為平淡，暖冬補助正好替補空檔，此次將會配合政府方案，擴大國旅商機。

溪頭園區飯店則說，溪頭因無溫泉，1月是傳統淡季，在暖冬旅遊補助方案消息一出，飯店已接到許多詢問電話，飯店也將加入補助行列，尤其補助日是週日到週四，剛好補足非假日的客源，以溪頭的森林與好空氣為賣點，應可藉此刺激來客，讓企業員工賺筆過年紅包。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/