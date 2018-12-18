跨縣出殯司機心肌梗塞亡 彰化缺火葬場成魏明谷遺憾

2018-12-18 21:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道三號今發生出殯車隊的遊覽車司機，載著喪家家屬從彰化縣和美鎮出發到南投縣水里將往生者火化，駕駛路途心肌梗塞不治的意外事故，此事件嚴重突顯彰化縣欠缺火葬場，縣長魏明谷4年前提出興建火葬場的競選政見，還是因為地方阻撓而蓋不了，政見未兌現，魏明谷坦言非常遺憾，希望新任者可以嚴肅面對去處理，幫彰化人解決痛苦。

魏明谷說，生老病死是政府要替人民設想、照顧到的領域，更是政府的責任，遺體火葬是人生最後一哩路，彰化縣欠缺兼具殯葬設施和火葬場空間的殯葬園區早是不爭的事實，人人都覺得火葬場要蓋，卻不能蓋在自家附近，地點曝光「見光死」，民意反彈激烈陳抗，縣府選了很多地點都無法與當地居民溝通，無法進一步評估，他很遺憾無法在任內兌現主張興建火葬場的政見。

對於興建火葬場敏感議題，準彰化縣長王惠美的幕僚人員表示，從過去2位縣長在任内推展火葬場議題政策的經驗，都是無寂而終，所以這政策確實需要審慎評估，避免重蹈覆轍，反而造成徒增縣民的疑慮與衝突，未來希望用時間來平衡民意的需求。

彰化縣是6都之外最大的百萬人口縣市，卻是全國唯一沒有火葬場的縣市，長期以來，縣民為往生親友火葬遺體，只能舟車勞頓，前往南投縣、台中市或雲林縣排隊處理。

殯葬業者說，台中、南投、雲林的火葬場都優先處理在地縣民的遺體，要有空檔才能處理外縣市來的遺體，南投水里火葬場雖離彰化縣最遠，家屬若希望遺體火化後骨灰，可以保留較為完整，大都會選擇仍用傳統火化方式的水里火葬場，南投、彰化兩地相隔很遠，喪家得一大早舉辦公祭，再趕赴水里排隊等候。

殯葬業者表示，台中與彰化距離較近，可是台中每日要處理遺體多，外縣市排隊等，經常要排到下午，往往隔天才能拿回骨灰，喪家得寄放隔天再取回放進納骨塔，處理流程上相對複雜，雲林縣情況也差不多，雲林離南彰化較近，南彰化地緣考量會往雲林縣處理火葬。

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