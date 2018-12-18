澎湖花海美景 幕後功臣隱身「鐵工廠」

2018-12-18 22:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆春節，大批澎湖旅外民眾返鄉探親團圓，「花海」美景是最佳戶外踏青去處，但因經費有限，幕後功臣除首推林務公園管理所長許錫棋外，還有一間「鐵工廠」，負責周遭環境的公共造景。

澎湖因財政困難，每年布置花海的費用僅有180萬元，但卻能創造15萬人次的參觀人數，成為民眾春遊踏青的好去處，當然幕後運籌帷幄、拈花惹草的所長許錫棋功不可沒，管理面積廣達6.70公頃的土地，在其4年多來用心的經營之下，創造出澎湖花海奇蹟，未來希望營造成為澎湖熱門旅遊打卡景點。

由於經費有限，對於花海美景有畫龍點睛之效的公共藝術造景，就無法假手他人或請藝術家設計，只能設立鐵工廠，許錫棋請由台灣船業退休2年的歐先生幫忙，每日薪資僅千餘元，但秉持回饋家鄉的心態，歐先生盡心盡力，打造花海造景所需要的各式鑄鐵鋼材，呈現花海最美麗的一面。

另一方面，澎湖地質屬於堅硬的玄武岩，因此整地必須突破堅硬岩層，園區整地翻土的工作仰賴一台小怪手，將表層土與風化層的土經過翻攪之後，然後「清礫」把石頭一一撿拾出來，同時清礫後撿拾出來的石頭大小不一，正好可以做為步道或是造景的材料，二次利用一點都不浪費，將資源做最有效的使用。

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