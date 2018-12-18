東女學生彩繪鞋義賣 助東基癌症大樓籌建

2018-12-18 17:21

［記者王秀亭／台東報導］台東女中學生連續三年彩繪鞋義賣，募得上百萬元後，再接再厲，第四屆擴大規模，與台東大學、東華大學合作，學生親手繪製的鞋多達150雙，除了鞋子，還有皮雕記事本、皮革鑰匙圈、版畫年畫等，連多位在地藝術家也捐作品義賣，所得將捐台東基督教醫院癌症大樓興建之用。

發起義賣活動的東女美術老師康毓庭表示，為讓學生學習專長也能助人，將用心繪製的作品捐出義賣，所得幫助有需要的單位，都是服務學習的基本做法，2016年發起第一屆彩繪鞋義賣，分別幫助過衛福部台東醫院、牧心智能發展中心，義賣所得累積超過100萬元。

「第四屆全心全藝愛無限」師生聯合藝文展出暨公益義賣活動提早到今年底，規模更大、內容也更多，參加義賣作品創作得人數超過120人，作品包括彩繪鞋150雙、帆布袋設計40件、版畫年畫20件，還有皮雕記事本與皮革鑰匙圈、創意彩繪夜燈，每件創作品的圖案都是獨一無二。

今年新增的皮雕作品是美術班學生利用課餘時間學習製作，二年級游覺輔創作的皮雕筆記本還未完工，已有人以1萬6000元價格認購，150雙彩繪鞋中也會選出精品鞋，擺在雷雕木箱中，讓民眾認購。

全心全藝愛無限公益義賣活動將於12月26日下午2時在台東生活美學館開幕。

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