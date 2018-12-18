嘉義隙頂賞雲海 遊客倒車不慎險墜谷

2018-12-18 09:35

〔記者曾迺強／嘉義報導〕雲海是大阿里山區冬季特有景觀，海拔約1400公尺的嘉義縣番路鄉公田村隙頂地區，更是遊客觀賞雲海的地點之一，有遊客16日從高雄市開車前來看雲海，車輛卻不慎滑落邊坡，幸好後輪卡在草叢中，沒掉落山崖，經熱心民眾及員警協助，車上2人及車輛順利脫困。

高雄市吳姓男子（42歲）日前從臉書得知隙頂二延平步道有夕陽與雲瀑美景，最近適逢寒流來襲，更有機會出「大景」，本月16日駕駛小貨車沿載女友前往賞雲海。

傍晚6點多，吳男因天色昏暗及不熟路況，在二延平產業道路會車時，倒車不慎，車身滑落滑落邊坡，幸好馬上剎車，加上後輪卡在草叢，沒滑落邊坡，路過的民眾見狀，先用繩索綁在小貨車及另輛車上固定，再協助車上2人脫困。

隨後到場的中埔警分局公田派出所警員蔡谷聲、呂浚郎，確認吳男及其女友沒有受傷，只受驚嚇，安撫之餘聯繫拖吊車救援；警方表示，山區產業道路狹隘會車不易，欣賞美景時仍要注意行車安全。

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