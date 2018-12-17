這張圖讓人驚呆！ 中國空污爆表AQI竟高達999

2018-12-17 15:48

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正值中國秋冬霾害的高峰期，根據亞洲空污網站顯示，這兩天中國華北地區空污嚴重，河北邯鄲市、臨城縣的AQI（空品指標）昨天竟爆表高達999，今天山東棗庄的AQI也爆表，指標污染物為PM2.5和PM10。該爆表的空品指標地圖，也讓台灣網友驚呆了，覺得太震撼了、不可思議。

南市環保局表示，中央氣象局預報這波冷氣團將挾帶境外污染物移入影響台灣。今天上午，台南市的空氣品質仍介於良好和普通之間，空品指標AQI在60以下，午後則因受到濁水溪河川揚塵影響，懸浮微粒（PM10）濃度可能偏高。預計明天冷高壓出海，大環境風向轉為東北風再轉東風，南部地區轉為背風面，風速明顯減弱，空氣品質有逐步變差的疑慮。

環保局表示，AQI指標定義為「各測項即時濃度公式計算後，再對應下表得出O3、PM2.5、PM10、CO、SO2、 NO2等6個測項之即時副指標值，再取出其中最大值為即時空氣品質指標，該最大值測項即為指標污染物。」

目前環保署將AQI值數分為6個等級，包括良好、普通、對敏感族群不健康等，其中最嚴重為超過300至500的褐色危害等級。由於這波中國華北的空污，AQI 動輒3、400的褐爆等級，甚至出現999的驚人爆表數值，不知情者，還以為是看走眼了。

至於AQI為何會超過500？環保局表示，假設當日若污染物濃度值經公式換算後，超過原指標值範圍，AQI 值是可能超過500的。而亞洲空污網站的空品指標是根據美國的計算方式，呈現全世界各個國家的AQI數值，他們的標準較嚴，所以數值會與台灣略有不同。不過，中國AQI 的計算方式，比台灣還寬鬆。

以PM2.5為例，台灣24小時平均值在15.4（微克／立方公尺）以下，空品屬於良好（AQI 50以下）；中國則是35（微克／立方公尺）便屬良好。

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