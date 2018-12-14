公視「下課花路米」 榮膺年度最佳兒少節目

2018-12-14 16:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕你家的兒少看對節目了嗎？台灣媒體觀察教育基金會受國家通訊傳播委員會（NCC）委託辦理評選，今公布「適齡兒少電視節目」107年度下半年評選結果，除了例行頒發兒少節目適齡標章之外，並選出6個自製最佳適齡兒少電視節目，分別獎落公視、客家台，而公視的「下課花路米－南向世界遺產」更獲得年度最佳獎項。

媒觀表示，此次共有18家電視台，總計83個兒少節目獲得適齡標章認證，各年齡層方面，3歲以上計有12個節目、5歲以上計有16個節目、7歲以上計有20個節目、10歲以上計有13個節目，以及13歲以上計有22個，媒觀並製作「適齡兒少電視節目標章」節目單，公布於網站，供民眾下載使用，內容也載明推薦理由，給予家長及兒少收視參考。

媒觀也說，最佳節目獎為今年度新設立獎項，並提供總獎金新台幣12萬元整，獎勵國內優質的自製兒少節目，節目獎項由各年齡層獲得適齡標章分別挑選一個節目，作為該年齡層中最佳兒少節目獎，同時也在107年度所有獲得適齡標章的自製作品中選出年度最佳兒少節目獎。

而榮獲自製最佳適齡兒少電視節目的6個節目分別是，公共電視台「水果冰淇淋」、「青春發言人」、「下課花路米---南向世界遺產」，以及公視3台「吉娃斯愛科學：飛鼠學校」和客家電視台「小O事件簿」、「喔走！48小時」。其中，公共電視台「下課花路米－南向世界遺產」更獲得「年度最佳節目」獎項。

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