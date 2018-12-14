蔡英文、侯友宜15日會面破局 延至25日就職後

2018-12-14 11:47

〔記者何玉華／新北報導〕總統蔡英文規劃15日與新北市長當選人侯友宜見面，不過，侯友宜認為自己尚未就任，只是一介平民，在公務機關等地點會面並不適宜，且15日也太趕，希望改到25日就職後，再安排見面的事宜。

侯友宜今天拜訪愛心待用麵的發起人顏維勳，也以「侯先生」的名義捐助100碗代用麵，侯友宜說，新北市很多待用麵店家，但在代用麵風潮過後，募集上比較困難，未來可以考慮可以用公家的資源來合作，讓代用麵可以永續，讓市府沒有幫助到的人，可以獲得協助。

對於與蔡英文的見面，侯友宜日前接受當選證書時表示，15日會面，但今天改口表示，希望上任後見面比較方便，也會比較務實；侯友宜說，目前他不是市長，也不具備公職身分，府方近日找的地點都在公務單位、時間也急迫，因此，「善意的」建議府方，一時找不到地點，不用急著見面，15日會面行程先取消。

至於延期至就職以後見面，是否與韓國瑜一開始就表態就職後再見面有關，侯友宜否認，並強調他是「客隨主便」，只是目前的地點都不適宜。

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