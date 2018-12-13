進台中港風浪太大 油輪撞上防波堤凹了一個大洞

2018-12-13 21:23

〔記者歐素美／台中報導〕蒙古籍「永安號」油輪12日晚上8點多進入台中港時，疑因風浪大，不慎撞上北防波堤，船艏撞出一個大洞，防波堤沉箱2根消波孔混凝土柱也被撞斷，幸無人傷亡。航港局中部航務中心今天初步檢查確認該船無沉沒之虞，也未出現漏油情形，要求船公司配合海事調查，並修復船隻後才能出港；港務公司也要求船公司賠償受損的防波堤。

航港局中部航務中心今天表示，總噸位4462噸級的「永安號」，昨晚8點多進港時，疑因風浪太大，不慎撞上北防波堤轉角處，致船艏出現長約6公尺、寬約5公尺的大洞，幸好破洞位於水線上，沒有立即危險，隨即由領港帶至錨區下錨，檢查受損情況，還好未發現有漏油情形。

台中港務分公司及中部航務中心人員今天搭乘工作船前往現場勘查，發現北防波堤轉彎處堤防沉箱消波孔混凝土柱被撞斷裂，至於水下沉箱是否有受損，需進一步派潛水人員下海檢查。

中部航務中心海技科今天通知引水人至航務中心說明，並提出報告，代理該船進港的大瀚船務公司明天也將安排「永安號」船長及當值船員至航務中心進行海事調查。

台中港務分公司除要求船公司負責修復被撞壞的北防波堤外，中部航務中心也要求「永安號」修復後，須提出適航證明，才准予出港。

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