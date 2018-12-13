夫妻月收16萬 竟高喊「生活好難」！

2018-12-13 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕月薪到底要多少才夠一個家庭用？今（13）日一名男網友表示，自己和老婆月薪各為8萬元，但是每到月底都發現剩不到多少錢，讓他感嘆「生活好難」！而這篇文章也引起網友正反兩面意見，甚至有網友質疑文章的真實性。

原PO網友今日在PTT 發文，表示自己出社會後從26K做起，拚了十餘年月薪好不容易變成8萬，結婚後和老婆兩人合計月薪更高達16萬元，原本以為能多出很多錢作為消遣娛樂費用，沒想到「到月底還是發現沒什麼錢」，讓他直呼「怎麼會這樣？那現在30k不到的要怎麼生活？」

原PO透露自己住在桃竹附近，房貸約500多萬，而根據原PO貼出的收支明細，只見夫妻2人雖月收16萬，但是光房貸一個月就要支出2萬6000多元，孝親費、小孩學費加起來更燒去5萬元；再扣掉勞健保、保險等費用，以及水電、網路費等開支，不含伙食費，就已花費12萬多元，等同兩人總薪水的3/4。

對此網友評價兩極，有網友認同生活難過表示「只能說生活就是這麼難」、「零零總總扣下來真的沒剩下多少」、「小孩太燒錢了」、「房貸搞死一堆人」、「學費太貴」、「小孩保險免了吧」、「房貸真的壓死人」。

不過也有網友不滿表示「買在桃竹，房貸這樣算很低了」、「台北要買房子，房貸一千萬是基本，一個月要噴五萬」、「雙薪16萬真的很多了好嗎」、「一堆雙薪不到八萬也活得好的」、「還沒扣生活費就有五萬了，別人沒扣前才22k是要怎麼比」、「有車有房是在抱怨啥」。甚至有網友表示「這幻想文說謊被發現」質疑文章真實性，不過原PO也回應「要不要出來，就此文的真實性，對賭新台幣一百萬？」表示自己講的都是事實。

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