高市抽驗冬至應景食品 一件湯圓標示不實

2018-12-12 17:28

〔記者方志賢／高雄報導〕冬至節令將屆，高雄市衛生局抽驗應景食品湯圓、芋圓共40件，其中一件糯米圓檢出添加紅色6號色素，雖是可食用色素，但外包裝卻標示紅色7號，因標示不實，依法裁罰4萬元整。

衛生局表示，抽驗轄內工廠、餐飲店、市場攤販、賣場等販售、製作場所稽查計23家，並抽驗應景食品40件，包含湯圓33件、芋圓7件，檢驗項目為防腐劑及順丁烯二酸，另對有顏色的湯圓、芋圓加驗著色劑（規定內外色素）。

衛生局說，經稽查及檢驗結果皆符合規定。但抽驗苓雅區某剉冰的糯米圓檢出可添加的紅色6號色素，雖是可食用色素，但外包裝卻標示紅色7號色素，因標示不實，依法裁罰4萬元。

衛生局說，紅色6號、7號色素均是可食用色素，業者過去添加7號色素，所以包裝標示7號色素，後來更改添加色素後，外包裝卻未變更，因標示不實而遭裁罰。

衛生局提醒民眾湯圓成份是糯米為主，黏性高不易消化，應慢慢咀嚼進食，避免造成消化不良或食道阻塞的危險，另注意湯圓的熱量，一般無餡小湯圓10顆相當於主食一份，熱量高達70大卡，約等於4分之1碗的白飯，建議民眾選購時除選擇信譽優良的食品業者外，並應注意產品外包裝營養標示適量食用，以免造成體重增加與身體負擔。

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