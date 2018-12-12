台大醫師仲介賣洗腎造血針 北市衛生局開罰10萬

2018-12-12 13:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台大醫院腎臟科主治醫師吳允升日前遭媒體爆料，涉嫌介紹病人私下購買洗腎造血針，台北市衛生局今日公布調查結果，交付藥品給病患的陳姓女子無藥商執照，開罰3萬元罰鍰；另台大醫院腎臟科主治醫師吳允升違反病歷應載明事項、未依規定開立處方箋等，衛生局亦將依醫師法規定開罰2至10萬元。

衛生局12月6日赴台大醫院稽查、約談台大醫師吳允升，衛生局認為，吳姓醫師在病歷記載內容，不符醫師法第12條第2項規定病歷應載明事項，對於病人亦未依規定開立處方箋，有違醫師法第13條規定。

另根據台大醫院提交調查報告，吳坦承未遵守該院對病人自費藥品作業規範、未確實開立處方及製作相關病歷紀錄、未能確保病患所使用藥品真偽，也未對病人做好自己打針該有的衛教。因此醫師法第29條規定，對吳姓醫師開罰2至10萬元。

衛生局調查發現，陳姓女子無藥商執照，販售容可曼針劑，違反藥事法第27條規定，12月4日開罰3萬元罰鍰。因陳姓女子無法交代藥品來源，涉及違反販賣、輸入禁藥規定，已在昨日全案移請台北地檢署偵辦。

衛生局表示，後續將提交調查報告陳報衛福部及監察院，並持續與檢方密切合作；至案內有無涉及健保違規情事，另移請健保署查辦。衛生局呼籲，民眾就醫後應持醫師開立處方箋，到合法藥局領取藥品，以維護自身用藥安全。

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