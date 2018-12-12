台南北極殿12年1科醮典 將出版醮志、推文化建醮

2018-12-12 12:13

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南市南區鹽埕地帶的北極殿，12月3日起進行12年1度的七朝慶成謝恩祈安清醮，是廟方3百多年來少見盛大規模的醮典，預定出版《醮志》，朝文化建醮推動，讓鹽埕風華再現。

北極殿主委林國義、副主委吳永清表示，此次七朝建醮，醮期近兩個月，從12月3日豎燈篙、召告天地開始，到明年1月26日完醮，加上併辦的慶成醮、水醮、火醮，動用的人、物力資源可說是歷年來最為龐大，希望以此叩謝主祀的玄天上帝與眾神神恩庇佑境內近10里戶民幸福平安，也能讓神明神力再升級。

吳永清說，為了此次醮典，有向境內戶民宣示從12月15日到25日要一連11天茹素；26日普度，擺裝供品的大型花仔碗將多達1萬2千個，當天下午，行政院長賴清德與台南新科市長黃偉哲預定親蒞主祭，彰顯政府對北極殿醮典的重視。

吳永清與總幹事柯進義指出，醮典過程的遶境活動，除對境內以兩天時間遶境，也會各有1天到交陪境喜樹萬皇宮、鹽埕天后宮的境內進行遶境祈安，估算參與人數將多達數千人，其中到交陪境遶境後與交陪廟辭行，那種兄弟廟依依不捨的「辭轎」場景，動輒1、2小時無法離去；明年1月12日晚上的踏火安座儀式，也相當特殊，廟方使用的「青、紅火」，只鋪一層薄鹽，火溫度較高，踏火者須有真功夫及神明庇佑，都很有看頭。

副主委呂進國、洪博隆也說，從12月中旬到27日，廟方並舉行愛心捐血活動、樂團演奏、明華園、東方藝術團演出及普度剩餘物資約1千個花仔碗供品分送給弱勢團體。

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