5盒面膜不夠...網美多拗1盒被拒 竟檢舉合作業者

2018-12-11 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名網美「若妘」（傅淑貞）日前參加面膜試用活動，向廠商要到5盒後，卻自認不符行情多拗1盒，業者拒絕，雙方合作破局，結果網美向平台投訴業者試圖販售商品，使得業者收到警告，業者昨在臉書「爆料公社」發文痛批，「我就一定要配合你？不配合你就跑去檢舉我們是怎樣？」網美也自稱受到不白之冤。

業者許博竣在「爆料公社」貼出雙方對話截圖，若妘表示自己臉書粉專發文價碼是2500元、Instagram是4000元，認為業者提供5盒面膜、每盒400元不符她的發文價碼，向業者再多拗1盒，業者則說面膜原價是500元，雙方因而決定不合作。不料，若妘後來又回頭追問業者面膜細節，並同意「5盒OK」，但業者已不同意合作。若妘因此感到不滿，還質疑業者要她付費，最後向平台檢舉。

許博竣不滿表示，若妘要求5盒，一開始也答應了，「說好了卻臨時又要再多拗一盒？公司沒辦法給你，不合作就算了。後來又回來要五盒就好？我就一定要配合你？不配合你就跑去檢舉我們是怎樣？」

若妘昨天也在臉書發文，為口氣不佳向業者道歉，但強調業者把LINE對話紀錄散佈於網路，除有違反個資法之虞，也使她蒙受不白之冤，要求業者刪文。針對事件，支持若妘的網友認為「他們想炒新聞吧」，但也有網友勸她做人要低調，並反酸她「到底要幾盒？」

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