潘孟安回母校動土重建，自豪改建屏東29校老舊教室。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-10 11:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣建設預算不如都會區，許多國中小校舍都快成「歷史建築」，屏縣長潘孟安早上回到車城母校，參與老舊校舍整建工程動土典禮，除回憶童年求學時光，也自豪三年半內完成29所學校共30棟老舊校舍改建，希望保障孩童的平等教育權。

車城國小的北棟及西棟教學大樓使用逾35年，呈現老背少建築，而且牆面斑駁、設施設備老舊，嚴重影響師生安全，屏縣府向教育部爭取補助，最終獲得「老舊校舍整建工程」補助經費9720萬元，車城鄉長張春桂、縣議員陳文弘、張榮志、李志偉等地方人士都到場祝賀。

潘孟安指出，屏東縣預算不充裕，但培育下一代不能等，於是按照建築修建程度的輕重緩急，讓資源花在刀口上，期盼陸續整建縣內205所校舍，除了近20億完成29所學校共30棟老舊校舍改建，也進行128棟校舍的耐震補強工程；循序漸進改善屏東所有學校的教育環境，在未來全面推動軟硬體設備升級，譬如光纖全校普及化、電子白板等，讓學校用網路進行更多元、更豐富的教學，期許在未來屏東能夠讓「網路替代道路」，迎接E世代。

車城國小拆除重建工程開始施作後，預計在108年12月竣工，新校舍兼具綠色環保及實用功能、融入在地特色，其中規劃有多功能教室、英語教室、視聽教室，還有各年級教室區，行政辦公區等。另外，中庭設計成全校性集合場域與學生表演的舞台，目的在減少落山風及西北雨對師生的侵擾，充分展現人文藝術、友善安全、活潑多元校園氛圍。