24吋雙十焰火彈曝光 蔡碧仲題字「天佑花蓮、花蓮加油」

蔡碧仲今提前關心焰火施作狀況，還在24吋超大型焰火彈上題字「天佑花蓮、花蓮加油」。（記者王峻祺攝）

2018-10-09 12:47

［記者王峻祺、王錦義／花蓮報導］雙十焰火明晚登場，36分鐘焰火秀合計施放3萬806發焰火彈，配合7大主題陸續綻放於160公尺至550公尺高的夜空，其中24吋最大型焰火彈今首度對外曝光，花蓮縣代理縣長蔡碧仲還在上頭題字「天佑花蓮、花蓮加油」，祈求縣民幸福一生。

花蓮受到東北季風影響，雨勢不斷，蔡碧仲今到花蓮港東防波堤關心焰火布彈情形。雙十焰火籌備處處長羅意中表示，東北風對焰火施放並無影響，燃煙將被吹向南方，港區貴賓區、美崙田徑場及193沿線等正面位置將會是最佳觀賞位置。

今年雙十焰火將自晚上8時開始，配合音樂及念想花蓮、璀璨花蓮、故鄉花蓮、祈願時分、自由之光、和平家園、大同世界等7大主題同步施放，每一主題長約6分鐘。

羅意中說，目前台灣施放最大尺寸的焰火彈為24吋，高度550公尺，去年台東雙十焰火僅施放1發，今年則施放2發，第1發將在中場「祈願時分」第3聲鐘響時施放，另一發則名為孔雀開屏，在終場施放，金黃焰火打出後，宛如半圓瀑布垂入天際，象徵台灣政府開創時的艱辛與犧牲，期盼民眾與政府齊心協力共創美好大同世界。

蔡碧仲今提前關心焰火施作狀況，還在第1發24吋超大型焰火彈上題字「天佑花蓮、花蓮加油」，強調花蓮在206強震後，諸多產業受創，期望透過雙十焰火帶動花蓮觀光，並邀民眾一起祈禱，藉由焰火施放，讓花蓮人重新站起來，希望縣民幸福一生、遠離災難。

蔡碧仲說，今年國慶焰火有許多歷屆之最，首創在浩翰壯闊的太平洋施放海上焰火， 3萬多發焰火彈將閃亮在無垠波瀾的太平洋夜幕中，也祈願活動當日不要下雨、颳風，盼能「清風徐來，水波不興」欣賞到美麗的焰火倒影。

由於雙十焰火交通管制分為絕對及相對管制區，絕對管制區時間為下午2時到晚間10時，方式為管車不管人，管進不管出；相對管制時間為下午5時至晚間10時，採機動調整，住戶則以辦證方式放行。蔡碧仲也呼籲民眾，請跟著相關人員的規定導引， 一起在1.3公里長的海岸沿線，以不同視角觀賞璀璨的雙十焰火秀。