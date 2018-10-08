「小明」變「魯比」 屏東教科書革命 原住民當主角

屏東縣政府近年積極投入排灣族本位教科書研發，今年國小1到6年級教科書終於出爐。（記者邱芷柔攝）

2018-10-08 21:20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣排灣族原住民人口數是僅次於阿美族的第二大族群，屏東縣政府這幾年積極投入排灣族本位教科書研發，除了國語、數學、自然、英語課本都充滿原住民題材與元素，過去課本中熟悉的人物小明、小華也通通換成了魯比、拉法吾絲等原住民名字，今天由率先採用這套教材的地磨兒國小展示教學成果，新學年度起這套教材將提供縣內各原住民學校作為補充教材。

縣府原民處長伍麗華說，這套原住民主體性為本位的教材，不僅在國內是創舉，在國際間也相當罕見，堪稱是「教科書的革命」，教材經過不斷試教、修正、審查，各方專家層層把關下，今年國小1到6年級國語、數學、英文及自然等四科國小教科書終於出爐，這個計畫也受到原民會、國教署、國家教育研究院的重視與支持，並逐步將教科書開發成為電子互動式教材，吸引許多國內外教育人士、官員到屏東取經。

成果發表會上，屏東縣長潘孟安贈書給屏東縣原住民鄉學校，及曾經協助編撰的各界人士，潘孟安表示，尊重少數族群文化、語言，是先進國家的象徵，屏縣原住民族課程發展中心自2014年8月成立至今，秉持「樂學、易懂、適性、高度脈絡、文化回應」的5大原則，為原住民孩子編輯屬於自己的課本，讓學科知識連結孩子們最熟悉的文化元素，除了喚起文化認同，也引起學習興趣，希望孩子們透過教材，成為一個真正的排灣族人，而且是有競爭力的人。

縣府教育處也表示，縣內目前有35所原住民小學，這學期起校方這套教材作為補充教材，透過地磨兒國小的教學分享、教師增能培訓，未來校方也可以加以選用，以原住民視野教育下一代。