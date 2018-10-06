牛肉麵上桌嫌90元太貴走人 奧客被起底是醫師

2018-10-06 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕一名男性顧客昨（5）日在雲林一間麵館用餐，在他點的90元牛肉麵端上來後竟說「沒吃過這麼貴的牛肉麵」，隨後轉身走人。麵食館老闆事後不滿調閱監視器畫面，認出該顧客是附近若瑟醫院的醫生，而若瑟醫院也在今日證實該顧客為他們的醫院醫生，今日該醫生也在醫院公關陪同下前往麵館付錢道歉。

根據《蘋果》報導，這起糾紛發生在雲林縣虎尾的「董事長麵食館」，一名男性顧客點了一碗要價90元的牛肉麵，在牛肉麵端上來後，他用筷子撥了幾下竟說「沒吃過這麼貴的牛肉麵」隨後轉身走人。老闆事後調閱監視器畫面，由員工認出該顧客是附近若瑟醫院的醫生，老闆也將監視畫面上傳臉書社團《虎尾人（讚）出來》，要網友評評理。

今日老闆受媒體採訪時表示，自己師承圓山大飯店的師傅，15年前在台中開業，2年前為了回饋鄉親回虎尾開分店，一碗牛肉麵4到5塊只賣90元，表示可以去附近繞繞再來比價，更稱自己賣麵15年來第一次遇到這種客人。

針對此事，若瑟醫院也在今日證實該顧客為若瑟醫院的醫生，今日該醫生也在醫院公關陪同下前往麵館付錢道歉。據了解，醫生在付錢、找錢過程中不發一語，而隨行公關則不斷向老闆致歉，表示是醫生對大小碗的認知有誤會，才會引起後續紛爭。而老闆最後也決定不予計較，事後也將PO文刪除。