集集消防舊廳舍堆雜物 民憂成社區髒亂點

集集消防隊舊廳舍自搬遷後就閒置，民眾擔心不盡速活化，恐成社區髒亂點。（記者劉濱銓攝）

2018-10-06 22:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮消防分隊，自今年6月初搬至新廳舍後，位在集集鎮公所旁的舊廳舍就此閒置，惟近來民眾反映，舊廳舍大門不設防，門前還堆置物品，擔心閒置空間變成社區髒亂點，希望相關單位能重視並加強管理。

對此，南投縣消防局表示，所謂「大門不設防」，其實是以前人員出入通道，針對民眾反映，已派人設置隔板阻絕，避免外人進入，至於既有門窗，早已全數上鎖，應不會有安全疑慮。

有關現場堆放的雜物，應是搬遷後尚未清理的物品，現也已處理完畢，日後將會定時前往巡查，避免環境髒亂。

消防局長林聰吉則說，有關舊廳舍活化，將朝「消防博物館」方向規劃，未來將展示早期消防器材，讓民眾認識消防歷史與文物，現階段也已蒐集部分文物，待收藏具一定規模，將適時陳列展示。

另外，舊廳舍因建物老舊，在轉型活化成博物館前，也會加強修繕，防止漏水，並會與消防文物蒐集同步進行，盼能早日完成博物館規劃。

集集鎮公所則說，消防舊廳舍為縣府所有，當初向縣府爭取作為「K書中心」，並規劃讓民間團體開會使用，不料縣府卻已有博物館的規劃，最後只好作罷，希望縣府在完成博物館前，能夠做好環境整理，也盼博物館能盡快啟用，嘉惠地方觀光。