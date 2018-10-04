未來洽公不用到處跑！東港新行政中心動工

東港新行政中心興建工程動土。（記者陳彥廷攝）

2018-10-04 11:50

〔記者陳彥廷／東港報導〕屏東縣東港鎮內各級公務機關座落地點四散，讓有洽公需求的民眾嘆「洽公像集點打卡」，為解決亂象，東港鎮籌設合署辦公廳舍多年，今天早上，新的辦公廳舍在東港舊火車站基地正式動工。東港鎮長徐志雄表示，新辦公大樓最大目標就是讓所有機關儘量集中在舊東港火車站基地，未來民眾洽公將不必再到處跑。

東港鎮內有縣級及中央級機關，附近鄉鎮居民若有需要洽公，就得到東港，但長久以來這些機關四散鎮內東西南北，民眾洽公麻煩，期盼能設立合署辦公廳舍。鎮民的期盼今天終於跨出新的一步。早上新行政大樓興建工程動工，由於是地方大事，地方三大公廟神明如東隆宮溫府千歲、福安宮土地公和朝隆宮媽祖都受邀請到場坐鎮，由東港鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅、立委莊瑞雄助理黃禎祥、鎮代主席陳春朝及各里長、民代和三大公廟董事長、主委，都到場參上香後正式進行動土。

興建合署辦公廳舍的計劃早於2005年就已完成，預計將於佔地近4公頃的廢棄東港火車站空地興建包含鎮公所、鎮代會及地政、戶政、稅捐處、衛生所及國稅局，並設立停車場、公園及社教用地的辦公大樓，當時卻囿於預算問題無疾而終，2015年經縣議員林蔡鳳梅邀集東港的各級機關開會，如今動土，可說跨出一大步。

「盼加速吸引其它公務機關搬遷！」鎮長徐志雄指出，東港的公務機關四散，民眾洽公多有不便，歷任鎮長皆致力規劃新的合署辦公廳舍，他從上任後與鎮代及里長們四處奔走積極溝通，並籌措經費，終獲台鐵局有償撥用土地，並於今年8月取得用地，今日動土，盼藉由新建行政大樓，吸引所有公務單位搬遷到此，讓民眾不再洽公到處跑。

縣議員林蔡鳳梅則說，鎮內地政事務所於中正路旁，社政的東港中心在港邊漁會的3樓，戶政事務所在漁會另一側，東港分局在台17線，辦個業務可能「東港全跑遍」，包括中央的國稅局也在港邊，其它鄉鎮的居民都要到東港洽公，理應設立更便民、集中的洽公環境。

東港鎮公所表示，合署辦公才能縮減洽公民眾的往返奔波節省時間，鎮公所預計斥資近1億5千萬元，在廢棄的東港舊火車站基地打造新的行政中心，預計外觀會帶有東港獨特的意象，預計年底將設計發包。