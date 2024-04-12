玄天上帝誕辰神蝶祝壽 7隻「枯球籮紋蛾」阿里山受鎮宮報到

今年玄天上帝誕辰，阿里山受鎮宮有7隻枯球籮紋蛾飛來祝壽，令信徒嘖嘖稱奇。（圖由嘉義縣政府提供）

2024/04/12 11:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆3月初3玄天上帝誕辰，位於阿里山國家森林遊樂區內的阿里山受鎮宮飛來7隻枯球籮紋蛾，停留依附在玄天上帝神像衣冠上，成為「神蝶祝壽」奇景，讓信徒、遊客看了嘖嘖稱奇。

阿里山受鎮宮海拔約2210公尺高，被譽為全台最高祭祀玄天上帝廟宇，受鎮宮主委黃國欽介紹，神蛾飛來向玄天上帝祝壽，已持續40年以上，最多曾有20幾隻出現，停留10幾天才飛走，成為每年玄天上帝誕辰時的限定奇景，今年則有7隻神蛾停在玄天上帝衣冠上。

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嘉義縣長翁章梁11日致贈「玄極受鎮」匾額給受鎮宮，翁章梁表示，祝福所有鄉親在眾神庇佑下都平安順利，他也邀請民眾到阿里山，看一年一度飛來的「神蛾」奇景。

翁章梁還拍攝短片介紹，神蛾其實是「枯球籮紋蛾」，有宛如貓頭鷹眼睛的金色大眼紋，展翅起來約成人手掌大小，顏色跟神衣上刺繡相近，如同依附在神像上的金牌，遊客看到都讚嘆連連。

翁章梁還推薦遊客，可到阿里山各個部落旅遊，體驗鄒族的文化，品嘗部落風味餐、射箭體驗、欣賞鄒族歌舞表演，或是傾聽部落神話，品嚐阿里山高山茶、阿里山咖啡，一定讓人回味無窮。

枯球籮紋蛾停留依附在神像衣冠上。（圖由嘉義縣政府提供）

阿里山受鎮宮玄天上帝誕辰，嘉義縣長翁章梁贈匾，邀鄉親朝聖神蛾祝壽奇景。（圖由嘉義縣政府提供）

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