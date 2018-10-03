明全台慎防陸上強風 「康芮」晚間最接近東北部

明（4）日受颱風外圍環流影響，北部和東北部整天有明顯降雨，全台各地日夜溫差大。（資料照）

2018-10-03 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕明（4）日受颱風外圍環流影響，北部和東北部整天有明顯降雨，全台各地日夜溫差大。中颱「康芮」其暴風圈雖可能不會直接影響台灣陸地，但預計明晚至後天（5日）清晨時，最接近台灣東北部海面。

中颱康芮今下午2時位於鵝鑾鼻東方890公里的海面上，朝西北移動，預計明晚（4日）至後天（5日）清晨暴風圈將最接近台灣東北部海面，並通過宮古島與那霸之間的海域，其後將轉朝日、韓方向前進。

中央氣象局預報，明天天氣受颱風外圍環流影響，迎風面北部及東北部整天有明顯降雨，也可能有局部大雨或豪雨發生，山區地區則易降起局部短暫陣雨，其餘地區大致多為多雲或晴朗。

明日陸上風力也會較強，預測高雄以北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風；北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、屏東及馬祖、金門、澎湖沿海則有長浪發生的機率，請民眾勿前往海邊活動以免發生危險。

溫度方面，各地早晚天氣偏涼，低溫可至21至22度，高溫可至24至27度，中南部及花東地區高溫則可達30度以上，提醒早出晚歸的民眾記得多攜帶一件外套。

紫外線方面，僅有「花蓮縣」、「台東縣」紫外線指數為「過量級」，「台北市」、「新北市」、「桃園市」、「新竹縣」、「新竹市」、「苗栗市」、「基隆市」、「宜蘭縣」為中量級，其餘縣市皆為「高量級」，提醒民眾出外應做好防曬準備。

空氣品質方面，受颱風外圍環流影響及降雨洗除作用，北部、竹苗、宜蘭及花東空氣品質為「良好」等級，中部及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏地區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，其中雲嘉南地區須留意地表揚塵的現象。

另外，中央氣象局今（3日）15點45分也對19縣市發布強風警報，包括基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣與澎湖縣，提醒明天這些縣市的民眾注意。

中颱「康芮」，預計明晚（4日）至後天（5日）清晨時，最接近台灣東北部海面。（圖擷取自中央氣象局）

溫度方面，各地早晚天氣偏涼，低溫可至21至22度，提醒早出晚歸的民眾記得多攜帶一件外套。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，僅有花蓮縣、台東縣紫外線指數為「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）