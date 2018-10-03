破煞兼改善塞車 南投139線闢建新路

南投縣139丙線道路新建工程，目前已如火如荼施工中。（記者謝介裕攝）

2018-10-03 09:08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣生活圈道路系統建設計畫「139丙線道路新建工程」，總經費高達5億餘元，目前已如火如荼施工中，不但比照省道層級，打造路寬約24公尺的4線道路，且將以高架橋工法克服南投市垃圾掩埋場不得開挖問題，預計明年7月完工，屆時，不但南崗工業區上下班塞車問題，可望迎刃而解，對地方觀光及產業發展也將注入一股新活力。

南投市南崗工業區占地面積廣達412公頃，係全縣規模最大的工業區，隨著國道3號闢建帶來的交通便利性，也掀起一股廠商回流設廠的風潮，加上部分廠商採取土地分割手法興建廠房，使得廠商登記家數也罕見地出現「超額」情景，從2年前的437家增加至501家，較最初規劃的450家，多出了51家，使得對外主幹南崗路上下班交通打結情況，也有日益嚴重之勢，縣府始萌生闢建替代道路的構想。

南投縣府工務處長陳錫梧指出，139丙線道路新建工程，全長1700多公尺，從南崗工業區工業路之囊底路開始，往南經南投市垃圾掩埋場、民族路、嶺興路迄「南投旺來產業園區」，其中，垃圾場路段方面在平面開挖道路方案不可行後，遂決定闢建長度約170公尺的高架橋，越過垃圾掩埋場區域，屆時完工，民眾行駛在全縣第1條比照省道層級新建的縣道，還可俯瞰垃圾場整治覆土植生後，蛻變成青青草原的美景，增添環保教育的意義。

其次，貫穿南投及彰化的139線，近1個月來，交通事故頻傳，甚至在南投市139線民族路還曾發生運磚車追撞27部汽機車的重大車禍，如今該新建工程，起點位於供奉媽祖的慈善宮，一路來到民族路，以堪輿風水層面而言，頗具藉由新路闢建達到破除路煞之效果，相信在神明庇佑下，不但139丙線新建工程能如期完工，日後139線全線路況也都能更加平平安安。