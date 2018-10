日韓當心！「康芮」路徑圖曝光 美專家這樣形容它

2018-10-02 18:53

〔即時新聞/綜合報導〕2018年第25號颱風康芮(Kong-rey)被美國氣象專家形容為「強而有力的」,且另外分析它在本週末前的動向,美軍聯合颱風警報中心亦指出,3日起台灣逐漸進入颱風外圍環流影響區域,5日起颱風始遠離台灣;全球預報路徑圖可見「康芮」最終將朝對馬、釜山海峽移動。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(2)日在推特中表示,「強而有力的」康芮颱風預計在4日穿越偏南邊的琉球群島,持續以西北路徑移動到中國東海,最後轉東北路徑,大概在6日起直撲東北亞的南韓與日本。

佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖,可見康芮颱風在靠近台灣、移動至中國東海後,多數路徑預設它恐精準穿越日本與南韓之間的對馬、釜山海峽,同時為日韓帶來大雨,並先後登陸日本本州與北海道地區。

美軍聯合颱風警報中心預測台灣明(3)日起逐漸受到強颱康芮外圍環流影響,至4日除台南、高雄地區外,全台都有可能出現危險7級風力,5日起它將逐漸遠離台灣,但持續影響北台灣天氣,呼籲海上作業船隻與岸邊民眾應注意安全。

中央氣象局表示,康芮颱風目前中心絕對位置在北緯18.2度,東經132度,保持時速17公里朝西北方移動,它的瞬間最大風力可達16級,相當於秒速55公尺、破壞力極強之風力,秒速13.9公尺以上的7級風半徑可達250公里。

傑森.尼科爾斯推特全文

Powerful Typhoon #KongRey will cross the southern Ryukyu Islands on Thursday, then hook over the East #China Sea before impacting #SouthKorea and #Japan this weekend. pic.twitter.com/IAOixRt2A9