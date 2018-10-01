明西半部空品較差 各地日夜溫差大 山區易發局部陣雨

受東北季風影響，各地日夜溫差大，清晨低溫約19、20度，但白天的溫度可上探32度。（資料照）

2018-10-01 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，各地日夜溫差大，清晨低溫約19、20度，但白天的溫度可上探32度；而各地的天氣型態雖然皆為多雲到晴，不過山區易有局部短暫陣雨，但降雨量不多；民眾出門記得多帶一件外套外，在山區活動者也請攜帶雨具。

據中央氣象局預報，明天（10月2日）和今天天氣相似，各地大致上多雲到晴，北部山區及東半部地區會有局部短暫雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨，不過各地的降雨皆不多。

而第25號「康芮」今晚稍早已從中度颱風升級為強烈颱風，颱風中心今天下午2點時位在鵝鑾鼻東南東方1650公里的海面上，強度穩定增強中，未來仍朝西北方移動；預計本週三（10月3日）前後將會到琉球南方海面，但未來的路徑仍有變數。

溫度方面，各地氣溫早晚較涼，日夜溫差大，清晨低溫約19、20度，白天高溫則是28至32度。

氣象局提醒，需早出晚歸的民眾，外出時記得多帶一件外套。

紫外線方面，各地只有澎湖縣的紫外線指數達過量級；基隆市達中量級；其他台北市、新北市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、金門縣與連江縣等20個縣市皆達高量級。

氣象局提醒，身處在高量級與過量級地區的民眾，出門在外記得做好防曬準備，並盡量不要在上午10點至下午2點這段時間內，於烈日下活動。

空氣品質方面，明天（10月2日）受東北風及境外污染物影響，西半部的空品區臭氧濃度偏高，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，中部、高屏空品區以及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

第25號強烈颱風「康芮」，今天下午2點時位於鵝鑾鼻東南東方1650公里的海面上，強度穩定增強中，未來仍朝西北方移動。（圖擷取自中央氣象局）

各地氣溫早晚較涼，日夜溫差大，清晨低溫約19、20度，白天高溫則是28至32度。（圖擷取自中央氣象局）

各地只有澎湖縣的紫外線指數達過量級；基隆市達中量級；其他20個縣市皆達高量級。（圖擷取自中央氣象局）