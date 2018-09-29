1659公路客運回歸市區公車 票價將漲二、三成

2018-09-29 21:19

［記者謝武雄／桃園報導］交通部公路總局同意將往返八德區到新北市捷運永寧站的1659A、1659B、1659C等3條公路客運從10月1日起移撥市府管轄，路線編號則變更為713、715、716，未來持市民卡搭乘可享買一送一優惠，只是公路客運票價計算方式與市區公車並不相同，未來3條路線改為市區公車後，預估票價至少增加2、3成。

對此，交通局專門委員林傳乾表示，考量民眾的感受，1659A、1659B、1659C等三條公路客運改制市區公車後，三個月內不會調整票價，預計明年初才會調整；另公路客運雖然整體票價較低，但無法任意上下車，對民眾比較麻煩，未來，713、715、716將增設九個站，讓民眾上、下車更方便，另納入市區公車後可享持市民卡買1送1，只要持市民卡平均每趟票價與原票價差異不大。

八德區立法委員趙正宇說，1659A、1659B、1659C等三條公路客運從公路總局移撥給桃園市政府，他花了很多力氣，交通局告訴他民眾受益很大，如果票價上漲2、3成，他無法接受，會邀請相關單位開會，原則上民眾權益不能受損，否則根本不必改制市區公車；另市民卡發行量雖然高達116萬張，但學生卡、市府員工卡、敬老愛心卡佔了大宗，市府還是要積極提升一般民眾持卡比例。

據悉，目前1659A、1659B從八德區介壽路、豐德路口出發到永寧站，票價為44元，另1659C從大湳出發到永寧票價則是34元，雖然交通局尚未公布市區公車票價，但以現行市區公車計價方式計算，1659A、1659B票價約為54元，漲幅約23％，1659C約為44元，漲幅為29％，3條路線都較原路線貴10元，持市民卡買一送一優惠，平均每趟省9元，與公路客運相差不多，但未持市民卡影響就很大。