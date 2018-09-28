「影帝」黃仲崑告別抖抖手 拿獎盃更穩了

2018-09-28 17:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「影帝」黃仲崑終於向惱人的「抖抖手」說再見！

剛以《范保德》電影拿下俄羅斯海參威影展最佳男主角獎的黃仲崑，今天回到彰濱秀傳醫院歡慶「醫薩刀」術後一週年；他強調，因為原發性震顫關係，無法控制手部抖動，都要靠著掩飾或是把手藏起來，經過開刀治療後，心裡踏實多了，演技也變好了，這下子拿獎盃也才不會發抖！

彰濱秀傳醫院今天舉行「醫薩刀中心」揭牌儀式，邀請黃仲崑返院現身說法；黃仲崑表示，他跑到位於鹿港海濱的醫院動刀，許多人都覺得不可思議，這是因為該院率先引進全台灣第一台的「超音波腦神經治療儀」（以下稱「醫薩刀」），目前全台也只有一部。

黃仲崑說，因為他是藝人，面對手部會不自覺發抖的情況，只能靠著插在口袋，或是掩飾來帶過，但有時會讓人以為他是酒精中毒，造成社交或是心理上的障礙，術後這個情況大大改善，無論是生活日常或是演戲、拿麥克風唱歌，都不會再分神顧慮到「抖抖手」，整個心理狀況非常安穩，演技就進步很多，影帝也跟著到手！

黃仲崑表示，他在《范保德》電影裡面的角色，做了很不好示範，他在劇中演出的角色是個「鐵齒」的人，其人生哲學就是「我沒有看醫生ㄟ」，結果就跟生命說再見了；但他的現實人生，沒有重蹈電影角色的覆轍，「有在看醫生，有聽醫生的話」。

彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼表示，原發性震顫原因不明，很容易被帕金森氏症等疾病。

醫薩刀中心主任張維傑指出，全台約有20萬人有抖抖手的症狀，從去年6月到今年8月，總共治32位原發性震顫患者，平均年齡58歲，以國人平均壽命80歲來說，可以至少改善20多年生活品質。

張維傑表示，用「醫薩刀」治療「原發性震顫」，不必開顱手術與全身麻醉，只要針對大腦視丘相關區域進行超音波的能量聚焦治療，手術時間約大約1.5個小時，一般患者2到3天即可出院，大約一星期就能恢復正常生活。