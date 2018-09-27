妥瑞氏兒遭言語羞辱輕生 校長：痛定思痛改進

2018-09-27 16:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市民權國中一名王姓學生去年12月在家跳樓輕生，家長控訴校方管教不當，對此民權國中校長朱毋我出面受訪時表示，孩子在入學3個月後離世，他感到不捨與難過，每個孩子都是寶貝，整個過程他沒辦法讓孩子繼續留在世上，非常難過，這一塊一定會痛定思痛修正改進；北市教育局主任秘書陳素慧則表示，對於疑似特教生應給予更多支持與資源，但說實話並沒有到位，老師在這塊知能不夠，確實需要再努力。

人本教育基金會今早偕同輕生學生的父母召開記者會，家長控訴校方明知孩子患有妥瑞氏症，孩子與同學起衝突，學校召開性平會，校長卻對孩子說「你就是有病，就是要吃藥」，甚至在性平會後禁止孩子參加課輔與晚自習，還強行將孩子留在學務處，生教組長還言語恐嚇與羞辱，導致孩子壓力大而選擇輕生。

今日下午2點多校長朱毋我出面說明，他表示，王姓學生在國小階段並沒有特教身分，但老師有發覺到特殊狀況，啟動特教資源協助孩子學習，孩子在學習過程3個月後離開人世，他感到不捨與難過，這一塊定會痛定思痛，修正改進。

朱毋我解釋，家長入學時有跟老師提過王姓學生的特殊狀況，得知後通知輔導室老師到國小了解狀況，由於王生並沒有特教生身分，依法須得到家長同意才能啟動特教資源介入，確認家長同意後，輔導系統開始介入。

但家長質疑孩子被帶到學務處，處理並不妥當，對此朱毋我解釋，王生在上課期間跟同學有衝突時，讓孩子到學務處並請輔導老師進行輔導諮商，學務處是個平台，不是把孩子放在學務處。

家長也指出校長對孩子說「你就是有病，就是要吃藥」，朱毋我對此澄清，這是斷章取義，他不是這樣子說的。由於王生有這種症狀，老師觀察有注意力不集中與過動情況，當場他問家長有沒有醫療協助，家長回答有就醫，他問說有無按照醫囑服藥，家長說斷斷續續服藥，因此他提醒家長生病看醫生了，就像感冒看醫生要按醫囑服藥。

朱毋我強調，家長反映監視器畫面無法取得，這部分家長與老師在校門口對談的監視影象，都有提供給檢察官檢驗。至於生教組長的行為，朱毋我表示，他剛剛才得知此事，非常不妥，有違正向管教的校園氛圍，該生教組長已離職。

教育局主秘陳素慧則說，發生這樣事情表達傷痛，去年12月教育局督學帶領教育局各科室人員與政風室到校訪談校長、學務主任、輔導老師等，了解孩子在這3個月的管教措施，學校無法判斷是否有無不當管教，生教組長已離職不續聘，學務主任也調離現職，校長的責任會在年底考績會進行討論。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關連結

遭校長喝斥「你就是有病」妥瑞兒入學98天跳樓輕生