遭校長喝斥「你就是有病」妥瑞兒入學98天跳樓輕生

台北市民權國中一名王姓學生去年12月自殺，人本教育基金會27日舉行記者會，邀請王父、王母出席，呼籲監察院調查本案。（記者黃耀徵攝）

2018-09-27 12:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北市民權國中1名王姓國一生去年12月因不堪學校師長羞辱恐嚇，入學短短98天就跳樓輕生。人本教育基金會今偕同輕生學生父母、台北市議員簡舒培召開記者會，指控民權國中明知王生患有妥瑞氏症，還強行將學生留在學務處整整3週，多次以言語恐嚇、羞辱，導致王生不堪壓力跳樓；人本基金會表示，北市教育局時隔8個月提出的調查報告，只採信校方自行調查的說法，已是怠惰失職，要求監察院應介入調查，還給家長事情真相。

人本基金會執行長馮喬蘭描述，王生去年10月23日放學時和社團同學發生衝突，校方當時召開性別平等委員會，校長朱毋我要求雙方到場對質，並當場喝斥王生「你就是有病，就是要吃藥」。

王生爸爸當場說明自己的孩子除了妥瑞以外，也有注意力不足過動症的特質，但校長立即打斷王生爸爸，表示「我們這個會議在場的都是專業輔導人員，就等同於醫生」、「今天性平會調查結果我們說了算」。

王生媽媽表示，性平會後學校就禁止兒子參加第八節輔導課和晚自習，且有一整個禮拜每天都要到學務處「報到」；若在上課期間影響秩序，也會在課堂上直接被帶到學務處留置，在去年12月7日王生輕生前，曾連續3週整天都被留在學務處。

王生媽媽回憶，12月7日當天她去接孩子放學，卻看到兒子衝向校門，眼神充滿憤怒。

緊追在後的老師一看到王生媽媽，就控訴王生期中考罰抄寫還沒檢查完就立即離開教室，自己緊追出去後反而被王生試圖以雨傘攻擊；但王生否認，表示是擔心老師要打他，所以才會拿雨傘自保。

王媽媽哭訴，因為天天都聽到老師說兒子的不是，先前性平會經歷校方指責，加上現在天天又要到校門口等兒子完成作業罰抄寫，當下一時情緒失控便失手打了兒子一巴掌，沒想到回到家後兒子將書包一丟，便從自家頂樓跳樓輕生。

王生媽媽表示，孩子輕生後，接到多位校內學生留言表示，經常看見王生在學務處被生教組長大吼大罵，更多次將其留在後門和牆壁間的空間禁閉罰站，學務主任更公然問王生「吃藥了沒」，自己才知道原來孩子一直在承受學校的霸凌和羞辱。

台北市議員簡舒培表示，在今天記者會召開的前20分鐘，有自稱民權國中的家長會副會長打給她，說可以提供性平會的說明給她了解；簡舒培痛罵，她昨天請北市教育局來報告時，科長對事件發生經過一問三不知，也說不清楚性平會發生什麼事，為什麼連教育局都沒有的資料，竟然會在家長會副會長手上？痛斥校方和教育局未對體制做深思和檢討，只想不斷掩蓋事實。

馮喬蘭說，根據北市教育局提供的報告，完全看不出來12月7日當天，王生和導師在教室內究竟發生了什麼事，也看不到學務處是如何對待王生的，希望這件事情不是只有學校自行調查，監察院也能介入。

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