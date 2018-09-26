南市打造韌性城市 不是「不淹水」，而是「不怕水淹」

823豪雨重創南部，台南市也是災區之一。（記者洪瑞琴翻攝）

2018-09-26 14:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕極端氣候下的暴雨，動輒超過一般防洪排水系統標準，南市水利局今（26）日在市政會議表示，工程硬體再怎麼精良紮實，淹水仍是無可避免，未來治水新思維是要打造「韌性城市」，不是「不淹水」，而是「不怕水淹」。

行政院長賴清德25日赴立法院進行「0823中南部水災之治水機制」專案報告，受災縣市之一的台南市，也在市政會議提出「自家版本」的檢討報告。

水利局指出，17-18世紀時，台江內海、倒風內海兩大潟湖位於台南一帶，因曾文溪改道逐漸淤積陸化，造成地勢低窪、排水不易，這些先天不良因素，讓治水工作複雜困難，台南更成為全國易淹水潛勢面積最大地區。

雖然縣市合併以來，治水的努力已經達到縮小淹水面積、降低淹水頻率及淹水時間的成果，但這次823豪雨，台南24小時累計雨量，有29個行政區超過500mm，其中18個行政區超過600mm，白河區、楠西區更達800mm以上，超過87水災、莫拉克風災的平地降雨量。

水利局表示，在這樣猛烈的降雨下，台南地區包含農田在內，共造成共9997公頃積淹水，原因分析，側溝與雨水下水道老舊，容納能力不足；其次，雨量超過全國一致性區排防護標準；以及部落地勢低窪、排水不易，又適逢大潮，更增排水難度；另外則是部分區排未完成系統性整治，通洪斷面及護岸高度不足；再加上河川淤積問題嚴重，這5大原因讓台南承受淹水災情。

水利局強調，前瞻計畫第一期已核定16件工程，投入經費20.68億，加強整治5大水系區排系統，另外也核定11.29億，將整治老舊雨水下水道約35公里，降低內水積淹風險；一些主要淹水地區，包含三爺溪流域、安南區同安路與安中路口一帶，市府都已持續規劃，配合經費到位，逐步改善。