中興新村美食名店「梅園」頂讓？ 巧被國稅局勒令停業7天

「梅園餡餅粥」今天中午時大門深鎖，尚未被貼勒令停業公告（記者陳鳳麗攝）

2018-09-25 23:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕這幾天成為熱門話題的中興新村美食名店「梅園餡餅粥」，業者貼出「頂讓」公告，宣告從今天（25日）起休店，中區國稅局南投分局今天卻也在店外張貼勒令停業7天的公告，原因是1年內查獲漏開統一發票3次，是時機巧合？或是業者因為被要求停業才說要「頂讓」，因此只營業到24日？「梅園餡餅粥」電話無人接聽，無法得知業者的意見。

中興新村「梅園餡餅粥」上週四貼出「頂讓」告示，員工和業者林茂青陸續對外說只營業到9月24日，22日到24日店內每天坐無虛席，還取消外帶，「內用」客人仍大排長龍。而業者的說法也從么兒要接手、不頂讓了，到仍決定頂讓，照計畫營業到24日。而今天「梅園」真的休店，但週一和週二原本就是它的公休日，因此店家究竟打算如何做？外界仍霧裡看花！

正當大家猜測業者心態之際，中區國稅局南投分局今天下午在「梅園」大門口、即業者張貼「頂讓」紅紙上方，貼上勒令停業7天的公告，停業期間從今天起到10月1日。

中區國稅局南投分局說，「梅園」漏開統一發票，1年被查獲3次，必須勒令停業7天，已事先告知多日，而停業處分是依據加值型及年加值型營業稅法第52條，及稽徵機關辦理營業人違反營業稅法停止營業處分作業要點第4點第5款、第6點第1款和第7點第2款規定辦理。