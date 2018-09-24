老店存續又生變？ 中興新村梅園重貼頂讓告示

梅園餡餅粥昨天原本撤下的頂讓告示，今天再度貼出，令人納悶。（記者佟振國攝）

2018-09-24 14:49

〔記者佟振國／南投報導〕南投市中興新村知名老店梅園餡餅粥，日前傳出中秋節後結束營業，並貼出頂讓告示，昨天一度傳出將由小兒子接棒，頂讓告示變成徵人啟事，老店可望存續，讓不少老饕鬆口氣，但今天又出現大逆轉，老店重貼頂讓告示，老闆林茂青無奈表示，接棒計畫最後仍無定論，目前還是決定先休息一陣子再說。

梅園餡餅粥先前傳出第2代無人接棒，30年老店將在中秋節後結束營業，消息傳出不僅震驚在地鄉親，連不少外地遊客也覺得可惜，認為記憶中的好味道又少了一樣，連日來上門顧客絡繹不絕。

今天中秋節，梅園餡餅粥仍營業，因限定僅供店內用餐，不提供外帶，近中午開門營業又見滿滿人潮，店內30多張圓桌座無虛席，外面等候人潮更排到馬路上，雖然中午豔陽高照，大家還是願意等待。

但讓人驚訝的是，昨天原本傳出老闆的小兒子願意回來接手，貼出的頂讓告示撤下，也換成了誠徵廚房助手，沒想到相隔一天，今天頂讓告示再度出現，反而是徵人啟事不見了，老店存續難道又有變數？

面對決定一變再變，林茂青顯得相當無奈，他說，本來討論可能由小兒子回來接手，但接棒計畫卻仍無定論，所以還是貼回頂讓告示，目前就是打算先休息一陣子，對消費者萬分抱歉。

倒是有店員給了中肯的答案，以前第2代從未接觸這個領域，若肯接棒，也需要時間學習、適應，要無縫接軌實在困難，也希望消費者能給他們一些時間，希望能有機會再見。

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