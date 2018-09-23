自助加油手殘提早壓下握把 1秒變成自助洗車

羅馬尼亞女子自助加油不慎手滑，瞬間變成自助洗車。（圖擷取自影片）

2018-09-23 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞1名女子先前開車到加油站補給的影片在網路上爆紅，她在尚未將油槍插入油箱內就手滑握下把手，大量汽油噴灑在汽車上，監視器畫面曝光後令網友笑道「洗車嗎」？

網友在國際影音平台「LiveLeak」上貼出1段影片，當中能見1名左手拿著包包的女子在加油站內，她以右手拿起油槍但疑似看見機台沒有反應，將油槍掛回再拿起，看見機台開始運作後便俯身要對油箱灌油，不料油槍尚未插入她就握下加油把手。

大量汽油噴在汽車側邊與地板約7秒，她見到無法阻止汽油繼續噴出，情急之下索性將油槍直接插入油箱內，同時繼續想辦法，所幸在43秒的影片中並沒有發生爆炸或起火情事，女子最後似乎也安然離開加油站，但加油站員工發現地上油漬調閱監視器後，還是將影像張貼於網路。

許多網友在「爆笑公社」看見轉載影片後，均感到相當有趣，紛紛留言指出「現在流行汽油洗車啊」、「大概是要自助洗車結果走到加油區，可能還想說怎麼原來洗車還有分水溫92度95度98度」、「順便洗頭算了」、「她要全車鍍油膜」、「光看停車的位置就知道是三寶了」。

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